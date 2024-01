Denuncia sudafricana contra Israel por "genocidio" en Gaza divide al mundo

La acusación de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de mantener un "patrón de conducta genocida" en la Franja de Gaza divide al mundo entre partidarios de la denuncia, como la Liga Árabe, Irán, Brasil y Colombia, y contrarios, como EEUU y Reino Unido.

La CIJ de La Haya, máximo tribunal de la ONU, celebró este jueves una primera audiencia sobre la denuncia, con la que Sudáfrica demanda el fin de los bombardeos israelíes para evitar que tal país continúe "violando" la Convención contra el Genocidio, el tratado central de este caso.

Expertos de Naciones Unidas recibieron con satisfacción el comienzo de las audiencias. "Elogiamos a Sudáfrica por llevar este caso ante la CIJ en un momento en que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad", aseguraron en un comunicado, entre ellos la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese.

La ofensiva militar en Gaza, que ha causado miles de muertos civiles, comenzó a raíz del ataque contra Israel por parte del grupo terrorista palestino Hamás, que mató a más de 1.200 personas el 7 de octubre.

La letrada sudafricana Adila Hassim aseguró que "los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos donde sea que van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias. Han sido asesinados si no logran evacuar, y en los lugares a los que huyen, e incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel".

"Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene las últimas 13 semanas que muestran de manera indiscutible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica una afirmación plausible de actos de genocidio", advirtió la abogada, acotando que Israel "ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba".

