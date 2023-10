La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, admitió este jueves que la guerra en Israel "es una nueva nube en el horizonte de la economía global".

En un encuentro con medios para presentar la agenda política global del organismo en el marco de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, que esta semana se celebra en Marrakech (Marruecos), Georgieva ha insistido en que es "demasiado pronto" para evaluar el impacto del conflicto.

La institución sigue el efecto económico de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, sobre todo en los mercados energéticos, que han experimentado fluctuaciones en los últimos días, lo que prueba que "una nueva nube está oscureciendo el horizonte".

Georgieva complementó que es desolador ver a "inocentes morir" con ataques recíprocos: "¿Quién paga el precio? Son los inocentes quienes pagan el precio", lamentó, al tiempo que pidió "rezar por la paz".

Sharing the IMF’s statement on Israel and Gaza. We mourn the tragic loss of life and hope that peace and stability prevail. https://t.co/Wq5KLu8Gm1