La coalición internacional confirmó muerte de tres de sus efectivos en ataque contra base iraquí

Tres miembros de la coalición internacional liderada por Estados Unidos murieron y más de diez resultaron heridos en un ataque del miércoles por la noche con cohetes Katiusha contra la base militar de Taji, a unos 30 kilómetros al norte de Bagdad, informaron hoy jueves fuentes iraquíes y de la alianza.

El portavoz de la coalición internacional que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, coronel Myles B. Caggins III, indicó a través de Twitter que tres integrantes de la alianza perdieron la vida y unos doce resultaron heridos por el impacto de 18 cohetes Katiusha en la base de Tayi.

El portavoz castrense no desveló la nacionalidad de las víctimas, pero detalló que en esa instalación hay personal de la coalición internacional que desarrolla tareas de entrenamiento y asesoramiento.

UPDATE: 3 Coalition personnel were killed during a rocket attack on Camp Taji, March 11. Names of personnel are withheld pending next of kin notification. Camp Taji is an Iraqi base that hosts @CJTFOIR personnel for anti-ISIS training & advising missions. Full statement below. pic.twitter.com/tDwxNwqNOZ