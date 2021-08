Explosión de camión de combustible dejó al menos 20 muertos en Líbano

Al menos 20 personas murieron este domingo y otras 79 resultaron heridas por la explosión de un camión cisterna de combustible en un distrito de la región de Akkar, en el norte del Líbano, informó la Cruz Roja libanesa.

"Nuestros equipos han transportado 20 cadáveres (...) por la explosión del camión cisterna de combustible en Akkar a los hospitales de la zona", dijo la Cruz Roja Libanesa en Twitter, y añadió que hasta el momento 79 personas resultaron heridas, sin especificar su gravedad.

⚠️ Update ⚠️: 20 dead bodies and 79 wounded until this minute. pic.twitter.com/qBZygfJYyw