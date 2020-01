Pentágono aclaró que "no hay ninguna decisión de abandonar Irak"

Estados Unidos envió este lunes mensajes contradictorios sobre la permanencia de sus tropas en Irak, después de que un comandante de la coalición internacional anticipara la reubicación de los soldados estadounidenses en el país árabe y el Pentágono aclarara más tarde que esto no supone un repliegue.

La confusión sobre la situación de las tropas se inició con la publicación en medios de comunicación de una carta del general de brigada William H. Seely III, comandante del llamado Grupo de Trabajo en Irak, en la que anunciaba al Ministerio de Defensa iraquí el movimiento de las tropas, sin precisar el objetivo.

UN BORRADOR QUE NO DEBIÓ SER PUBLICADO

"En debida deferencia a la soberanía de la República de Irak, y según lo solicitado por el Parlamento y el primer ministro iraquí, la coalición internacional reubicará las fuerzas en el transcurso de los próximos días y semanas para preparar un desplazamiento posterior", apuntó Seely III, cuyo mensaje fue interpretado por algunos medios como una posible retirada de EE.UU.

Poco después en Washington, el secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, descartó esa posibilidad: "No hay ninguna decisión de abandonar Irak", afirmó Esper en una comparecencia no anunciada con los periodistas en el Pentágono.

La carta es "incoherente respecto a donde estamos ahora", dijo el secretario de Defensa.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, aclaró a los periodistas que la misiva "es un borrador": "Fue un error, no debió haber sido publicada", precisó.

Por su parte, la secretaria de prensa del Pentágono, Alyssa Farah, puntualizó en Twitter que no ha habido cambios en la política estadounidense sobre la presencia de las fuerzas en Irak, y ratificó el compromiso de Washington con la coalición y con un futuro "seguro" y "próspero" para el pueblo iraquí.

We remain committed to the D-ISIS coalition and ensuring a safe, secure, and prosperous future for the Iraqi people.