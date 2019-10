Kurdos abrieron la puerta a pactar con Damasco para hacer frente a Turquía, que inició bombardeo

Los kurdos han abierto la puerta a un posible acuerdo con el gobierno sirio, su enemigo histórico, y Moscú ante una posible ofensiva de los turcos, que según denunciaron comenzó ya a atacar posiciones en la zona fronteriza.

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), la alianza que lideran los kurdos, acusaron a Turquía de los primeros ataques aéreos en la frontera con Siria desde que Estados Unidos anunciara el pasado domingo su retirada ante la inminente ofensiva de Ankara contra las milicias kurdosirias.

"Los militares turcos están bombardeando uno de nuestros puntos en la frontera de Sere Kaniye (Ras al Ain) con Turquía. No hubo heridos entre nuestras fuerzas. No respondimos a este ataque no provocado. Estamos preparados para defender a nuestro pueblo y al pueblo del noreste de Siria", indicó el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las FSD en su cuenta de Twitter.

The Turkish military is shelling one of our points on #SereKaniye Border with Turkey. There were no injuries to our forces.

We didn't respond to this unprovoked attack. We are prepared to defend the people and the people of NE #Syria.@mutludc @mustefabali @vvanwilgenburg