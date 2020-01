"Todo está bien", dice Trump tras ataque de Irán a bases de EEUU

Después de que al menos dos bases aéreas que albergan tropas estadounidenses en Irak fuesen alcanzadas por más de una docena de misiles balísticos de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "todo está bien".

Los Guardianes de la Revolución iraní informaron de que el ataque de su fuerza aérea es un primer paso de su "dura venganza" por el asesinato de su comandante, Qasem Soleimaní, quien murió el viernes pasado en un ataque con aviones no tripulados en Bagdad por orden del mandatario estadounidense.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que al menos dos bases fueron atacadas, en Irbil y Al Asad. No está claro si ha habido víctimas.

"¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, por lejos!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario estadounidense agregó que se evalúan los daños y este miércoles dará un mensaje.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.