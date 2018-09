Sorprenden a senador con chat sexual de WhatsApp en pleno Congreso en México

El senador mexicano Ismael García Cabeza De Vaca fue sorprendido en plena sesión del Congreso compartiendo una fotografía y una conversación de caracter sexual que se viralizó y provocó indignación en su país.

El político fue captado hablando con un grupo de amigos en WhatsApp sobre una joven, a quien uno de ellos dijo que quería "zumbar". A la vez, los sujetos pedían su número de teléfono

Tras la controversia, Cabeza De Vaca ofreció disculpas mediante redes sociales y señaló que sus comentarios fueron "claramente misóginos" y solo una broma.

La joven involucrada también entregó su versión, pues medios especularon que era una escort.

"En el momento en el que yo me enteré, creí que era una broma y no le tomé demasiada importancia; empecé a ponerme muy nerviosa porque es un tema delicado del que se me acusa y me preocupaba mi familia y en qué iban a pensar", afirma la instagramer Fernanda Moreno con @jrisco. pic.twitter.com/9ctQypms08