Niño que tuvo tos y problemas respiratorios durante cinco años por un juguete de plástico atrapado en su garganta

Un niño de Australia desarrolló problemas respiratorios y tos durante 5 años, debido a que tenía un juguete de plástico atrapado en su garganta desde temprana edad.

Los padres de Marley Enjakovic, de 8 años, comenzaron a presionar a los médicos para que descubrieran la verdadera condición que afectaba a su hijo, luego de notar que el inhalador que usaba tras haber sido diagnosticado con asma, no aliviaba los diversos síntomas que lo aquejaban y que cada día empeoraban más.

Tras realizar diversos exámenes, el pequeño debió ser sometido a una radiografía de rayos X, la cual reveló que "algo estaba pasando con su esófago y su tráquea", según señaló su madre, Skye Enjakovic, a New York Post.

Inicialmente los médicos diagnosticaron al niño con fístula traqueoesofágica, una condición en la que el esófago está conectado a la tráquea y tanto la comida como los líquidos ingresan a los pulmones, por lo que era necesario hacer una reparación quirúrgica.

Sin embargo, el equipo de cirujanos decidió revisar la tráquea del pequeño antes de someterlo a la operación, y descubrieron que había una flor de plástico artesanal que tapaba sus vías respiratorias.

"¡No podía creerlo! ¡Esta fue la causa de todo! Me sentí aliviada de que finalmente obtuve una respuesta. Desafortunadamente, Marley no se ha curado como se sospechaba", comentó la madre del niño que aseguró no saber cómo llegó el objeto a la tráquea de su hijo.

En tanto, el pequeño deberá cometerse a una segunda cirugía para reparar sus vías respiratorias y esófago.