BBC destapó atrocidades de fundador de megaiglesia evangélica

La BBC reveló este lunes evidencias de casos de abusos sexuales y torturas perpetrados a lo largo de unos 20 años por el fundador y telepredicador pentecostal de una de las mayores iglesias evangélicas del mundo, el fallecido TB Joshua.

Según la cadena pública, docenas de centros que pertenecían a Sinagoga, Iglesia de Todas las Naciones (SCOAN), organización religiosa que dirige el canal de televisión Emmanuel TV desde Lagos, denunciaron violaciones y abortos forzosos cometidos por el telepredicador nigeriano, que murió en 2021.

Entre las atrocidades cometidas por el líder, que contaba con una inmensa red global de seguidores, figuran numerosos casos de abusos cometidos dentro de un complejo "secreto" situado en Lagos, donde las acusaciones datan de hace casi 20 años.

La Iglesia evangélica no ha respondido a las acusaciones de la BBC aunque ha indicado que otros casos denunciados anteriormente carecían de fundamento.

Renowned Nigerian televangelist TB Joshua took part in serial rape and abuse, #BBCAfricaEye has discovered.



Forced abortions and other atrocities are alleged by dozens of ex-followers of the charismatic preacher. https://t.co/Q0mLSmZCcA