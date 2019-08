Dimite la líder de los conservadores escoceses tras suspensión del Parlamento en Reino Unido

La líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, anunció su dimisión aduciendo cambios "personales" y en el "amplio contexto político", tan solo un día después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, decidiese suspender el Parlamento.

En una carta dirigida al presidente de la federación escocesa, Davidson hizo efectiva su renuncia y, en una comparecencia posterior ante la prensa, afirmó que ha sido el "privilegio" de su vida ostentar el cargo de líder regional de los conservadores.

"Si bien no he escondido el conflicto que siento sobre el 'brexit', he intentado diseñar un curso de acción para nuestro partido que reconozca y respete el resultado del referéndum al tiempo que maximice las oportunidades y mitigue los riesgos para industrias y sectores escoceses claves", declaró.

Casada con Jen Wilson, ambas fueron madres en octubre del año pasado del pequeño Finn, lo que, según Davidson, "ha sido el gran cambio" en su vida y lo que la ha llevado a hacer "una elección diferente", tras años priorizando su faceta profesional.

Con la decisión de Boris Johnson de paralizar la activad de la Cámara de los Comunes entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, los opositores de un "brexit" sin acuerdo apenas tendrán tiempo para tramitar iniciativas que bloqueen este escenario, un hecho que la oposición y miembros conservadores han tildado de "antidemocrático".

Las diferencias que la ex líder conservadora mantiene con el primer ministro, al que se enfrentó en un debate televisivo durante la campaña del referéndum sobre el "brexit" en 2016, son notablemente conocidas.