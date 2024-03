Kate Middleton pidió disculpas tras retocar fotografía junto a sus hijos

La princesa de Gales, Kate Middleton, pidió disculpas públicas por la "confusión" que generó tras haber retocado una fotografía familiar, y que es la primera difundida por el Palacio de Kensington desde su operación abdominal hace casi dos meses.

Durante la jornada del domingo, Middleton publicó una imagen en su cuenta de X (antes Twitter) en la que aparece sentada junto a sus tres hijos, para celebrar el Día de la Madre en el Reino Unido y agradecer a sus seguidores "por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un Feliz Día de la Madre. K".

Sin embargo, diversas agencias de comunicación notaron pequeños retoques en la imagen, por lo que decidieron retirarla de sus servidores.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months. Wishing everyone a Happy Mother's Day. C 📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

En redes sociales, algunas personas indicaron que la mano de la príncipe Luis parecía estar más borrosa de lo normal, o que una parte de la muñeca de la princesa Charlotte pareciera estar cortada, mientras que otros destacaron la ausencia del anillo de bodas de la princesa de Gales.

La fotografía desató diversas especulaciones en redes sociales sobre el estado de salud de la princesa, ya que no ha sido vista en público después de su paso por el quirófano.

"Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición (de fotos). Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que difundimos ayer. Espero que todo aquel que lo celebrase haya pasado un feliz Día de la Madre", expresó Middleton a través de su cuenta de X.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C