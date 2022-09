Rey Carlos III: Muerte de mi amada madre es un momento de gran tristeza

A través de un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, el rey Carlos III de Inglaterra emitió sus primeras palabras tras la muerte de su antecesora, Isabel II.

"La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de gran tristeza para mí y todos los miembros de mi familia", expresó el nuevo monarca.

"Lloramos profundamente el fallecimiento de la querida soberana y muy amada madre. Yo sé que su pérdida será sentida con dolorosamente a través de todo el país, los reinos y la mancomunidad, y de millones de personas alrededor del mundo", añadió Carlos.

"Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos consolaremos y sostendremos por sus muestras de respeto y afecto que la reina recibió y retribuyó", sentenció.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher