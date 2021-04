Gobierno británico puso a Chile como ejemplo de que no basta con vacunar para que la pandemia termine

El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, fue consultado sobre cómo otros países han manejado el proceso de vacunación y puntualizó que "no basta con vacunar a las personas para que esto se termine y creo que Chile es buen ejemplo de esto".

Whitty participó en una comparecencia junto al primer ministro británico, Boris Johnson, para anunciar las medidas de desconfinamiento en el Reino Unido, como la apertura desde el 12 de abril de peluquerías, gimnasios, salones de belleza o bares, a lo que se sumaría la reanudación de los viajes internacionales a mediados de mayo.

Respecto al proceso de vacunación, el primer ministro británico indicó que el país ha ayudado con las vacunaciones en sus territorios dependientes, no obstante, admitió que aún no se sabe el nivel de protección de las vacunas si hay un aumento de los contagios. Actualmente, más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis.

Y, en esta línea, el director médico de Inglaterra se refirió a la campaña de vacunación en Chile e Israel, dos de los países a nivel mundial que van más avanzados en este proceso, y las lecciones que se pueden aprender de estos casos.

"Chile es un ejemplo importante e Israel es otro. Son dos países que han tenido una extensa campaña de vacunación. En Israel los números han disminuido y se han mantenido abajo, mientras que en Chile, donde se ha hecho un gran esfuerzo por vacunar a gran escala, no se ha tenido el mismo efecto hasta ahora", señaló.

Agregó que "asumimos que si vacunas a muchas personas el problema se va, pero no basta con vacunar a las personas para que esto (la pandemia) se termine y creo que Chile es buen ejemplo de esto".

"¿Es debido a las vacunas usadas? ¿Es debido al momento en que comenzaron a desplegarse? ¿Es debido a interacciones particulares con otras variantes? No sabemos aún", dijo el experto y añadió que "tenemos que aprender de estos países que están más adelante que nosotros en términos de vacunación".

"La información de otros países y de nosotros mismos mostrará cuánto tenemos que bajar la guardia", concluyó Whitty.

