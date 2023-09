Murió Ian Wilmut, el "padre" de la oveja Dolly

El científico británico Ian Wilmut, "padre" de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de células adultas, falleció a los 79 años, informó este lunes el Roslin Institute de Edimburgo.

El biólogo y su equipo idearon la técnica pionera que llevó al nacimiento de la famosa oveja, el 5 de julio de 1996, y revolucionó el campo de la clonación genética.

El trabajo de Wilmut "tuvo un alcance global", afirmó Bruce Whitelaw, director de la institución escocesa en la que se llevó a cabo el avance, que recalcó que su legado continúa inspirando numerosos descubrimientos en "la investigación de la biología humana y animal".

We mourn the loss of Professor Sir Ian Wilmut, a world-renowned embryologist and regenerative medicine expert, who led the project to create Dolly the Sheep. His work continues to inform and inspire science at Roslin and beyond.#DollyTheSheep #IanWilmuthttps://t.co/L8zRb6oKEe