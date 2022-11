Niño prodigio superó a Stephen Hawking y Albert Einstein en prueba de coeficiente intelectual

Un niño de 11 años obtuvo el puntaje más alto posible en la prueba Mensa, el test de coeficiente intelectual más famoso del mundo.

Brainy Yusuf Shah obtuvo 162 puntos, el máximo para menores de 18 años, según informa The Sun.

El pequeño habría superado a Stephen Hawking y Albert Einstein, ya que se estima que los físicos teóricos tenían un IQ de 160.

"Todos en la escuela pensaban que soy muy inteligente y siempre quise saber si estaba entre el dos por ciento superior de las personas que toman la prueba", contó Shah.

"Se siente especial tener un certificado para mí y sobre mí", agregó.

El estudiante sueña con estudiar la carrera de Matemáticas en la Universidad de Cambridge u Oxford y contó que ama hacer actividades que estimulen a su cerebro como resolver sudoku o armar cubos Rubik.

Yusuf Shah, an 11-year-old from Leeds, has scored 162 on an IQ test, outperforming geniuses Albert Einstein and Stephen Hawking.#pakistanrepublic pic.twitter.com/JZeBEwELOs