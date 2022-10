Nuevo ministro británico de Economía: El gobierno debe ser honesto con la gente; vamos a tomar decisiones duras

El nuevo ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, avisó hoy de que deberá tomar "decisiones duras" tanto en gasto público como en impuestos para hacer caer la deuda.

En un comunicado, Hunt subrayó que el gobierno debe ser "honesto con la gente" y por eso debe alertar de que tendrá que adoptar medidas duras, sólo un día después de haber asumido el cargo en sustitución de Kwasi Kwarteng, cesado por la primera ministra británica, Liz Truss.

Pese a todo, dijo que al tomar esas decisiones su principal preocupación será "cómo proteger y ayudar a las familias, las empresas y la gente que estén en apuros".

"Mi foco está en el crecimiento apoyado en la estabilidad. El impulso por hacer crecer la economía es correcto (...) pero fuimos demasiado lejos, demasiado rápido", señaló, haciéndose eco de las declaraciones del viernes de Truss, en las que rectificó varias de las medidas de su plan fiscal.

Hunt prometió que en su nueva hoja de ruta para la economía del país, cuya presentación está prevista para el 31 de octubre, habrá planes "para garantizar que el gasto gubernamental es tan eficiente como sea posible, que el dinero de los contribuyentes se use bien y que tengamos un control riguroso sobre nuestras finanzas públicas".

Previamente, en sus primeras entrevistas hoy como ministro, Hunt había reconocido que el plan fiscal presentado por Kwarteng, hace tres semanas contenía "errores" como haber querido bajar los impuestos a los más ricos en momentos de dificultad económica o no haber venido acompañado de una evaluación independiente de la Oficina de Responsabilidad Fiscal.

