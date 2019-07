Mujer de 52 años sufrió un ataque al corazón en medio de festival swinger

Una mujer de 52 años casi acaba viviendo una tragedia durante su visita al festival swinger Swingfields, en Inglaterra, pues sufrió un ataque al corazón en medio de las actividades.

Según medios ingleses, la mujer se mostró demasiado agitada y los presentes pensaron que se trataba de una broma o una exageración. Sin embargo, tuvieron que llamar a una ambulancia cuando se dieron cuenta lo que realmente ocurría.

Finalmente, la mujer recibió tratamiento de urgencia y la trasladaron por helicóptero a un hospital, donde le colocaron un stent coronario.

Los organizadores de Swingfields la promocionan como la "fiesta de sexo más grande de Europa" y este año contó con 700 asistentes.

El evento dura tres días y se realiza en una zona rural, donde erigen carpas con juegos y actividades sexuales.

