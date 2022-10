Tras reunirse con el rey Carlos III, Rishi Sunak es oficialmente el primer ministro

El conservador Rishi Sunak se convirtió este martes en el nuevo primer ministro del Reino Unido, tras ser recibido en el palacio de Buckingham por el rey Carlos III, quien le encomendó formar un Gobierno.

The King received The Rt Hon Rishi Sunak MP at Buckingham Palace today.



His Majesty asked him to form a new Administration. Mr. Sunak accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/UnT3jMS8so