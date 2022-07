Hombre murió tras beber una botella entera de licor en dos minutos

Un hombre murió después de beber una botella completa de licor Jägermeister en apenas dos minutos, pues quería ganar un concurso en una botillería de Limpopo, Sudáfrica.

Según informaron medios locales, el sujeto se apuntó al peligroso reto por un premio equivalente a unos 12 mil pesos chilenos.

La recompensa sería entregada por la tienda a quien bebiera más rápido el fuerte licor; una práctica que va contra cualquier recomendación básica del consumo de alcohol.

La policía ya investiga el caso y detalló que, entre los participantes del concurso, "uno inmediatamente colapsó y fue trasladado a un hospital local, donde se certificó su muerte".

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9