Decenas de muertos en motín en cárcel de Venezuela

Un motín en el centro de reclusión de la Policía de Carabobo de Venezuela dejó este miércoles decenas de muertos.

Familiares de los internos denunciaron a EFE que murieron por asfixia y quemaduras, mientras que medios locales informaron que la cifra de fallecidos se eleva a 78.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la revuelta, que se inició alrededor de las 04:00 horas locales (05:00 hora de Chile) y las autoridades no han entregado cifras oficiales.

#28Mar EXTRAOFICIAL: Al menos 70 reos fallecieron tras motín en la Comandancia General de Poli-Carabobo pic.twitter.com/KSZhFbBnXm — Heberlizeth González (@Heberlizeth) 28 de marzo de 2018

El secretario general del Gobierno de Carabobo, Jesús Santander, indicó que "estamos determinando con exactitud la cantidad de fallecidos. Se está realizando un proceso de valoración, investigación y determinación de las víctimas".

"No presentaremos cifras oficiales por respeto a los familiares de quienes estuvieron inmersos en esta situación irregular. En el momento oportuno se les informará el total de víctimas que hoy lamentablemente enluta el estado Carabobo", aseguró.

Santander enfatizó que este hecho está siendo investigado por los organismos de seguridad del Estado para determinar las causas, mientras que EFE pidió una declaración oficial a los responsables policiales y le fue negada.

A su vez, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, sostuvo en su cuenta de Twitter que "se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos".

Gran consternación siento por los hechos de Navas Spinola de hoy. Se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos. Estamos al lado de familiares en su dolor y necesidades. — Rafael Lacava (@rafaellacava10) 29 de marzo de 2018

Después del motín varias decenas de familiares aguardaban la tarde de este miércoles frente a la comandancia policial en espera de información, una situación que se tornó violenta y derivó en lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la veintena de efectivos de Policarabobo que resguardaban la comisaría.

Así reaccionaron seres queridos de los presos al enterarse que sus familiares fallecieron en masacre en la Comandancia General de Poli-Carabobo pic.twitter.com/3QyKVMGPDC — Heberlizeth González (@Heberlizeth) 28 de marzo de 2018

"No nos han dicho nada. Pido que (las fuerzas del orden) no los traten como perros, que no les lancen gasolina, les lanzaban plomo (disparaban) para adentro como si ellos fueran perros", dijo a periodistas Lissette Mendoza, madre del recluso Yorman Salazar, de 19 años.

"Él está detenido por robo, pero no por eso pueden quitarle la vida como si él fuera un perro", añadió.