Maduro emplazó a Guaidó: Lo reto formalmente a convocar elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emplazó directamente al presidente encargado del país, Juan Guaidó, a convocar a elecciones, ya que finalizó su plazo de 30 días para forzar la salida del mandatario.

Durante un discurso realizado este sábado, Maduro aseveró que la oposición montó un "show" con la entrega de ayuda humanitaria y aseguró que "30 días después el golpe de Estado ha fracasado, lo hemos derrotado".

"¿Por qué no convocaron elecciones presidenciales en 30 días si tienen el poder? Lo reto formalmente a convocar elecciones, ¡señor fantoche, títere del imperialismo norteamericana! Va a ver quien tiene votos y quien gana elecciones en este país", añadió Maduro.

"Ayer me vi obligado a cerrar los puentes fronterizos por la violencia anunciada. Y estoy evaluando qué hacer, vamos a garantizar la paz y la soberanía de la frontera. Yo no le temo a nada, no me tiembla el pulso", continuó.

El Mandatario recalcó que "en Venezuela no decide Donald Trump, ni el patiquín de Iván Duque, en Venezuela decide el soberano, y nadie más".

"Si escuchan que algo le han hecho a Maduro, salgan a las calles a hacer una gran revolución proletaria y socialista", sentenció.