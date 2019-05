Según Pompeo, Rusia evitó que Maduro huyera a La Habana

El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, aseguró este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar su país "esta mañana", pero recibió indicaciones de Rusia de que debía permanecer ahí.

El secretario de Estado expresó a CNN que "hemos estado pendientes durante el día; hace mucho que nadie ve a Maduro".

"Tenía un avión en la pista, estaba listo para partir esta mañana, así lo entendemos, y los rusos le indicaron que debía quedarse", agregó Pompeo quien indicó que el presidente venezolano viajaría rumbo a La Habana, Cuba.

US Secretary of State Mike Pompeo, speaking to CNN’s @wolfblitzer, claimed that Nicolás Maduro was preparing to leave Venezuela "this morning" but was talked out of it by Russia https://t.co/XNgC0U0ipa pic.twitter.com/9zTCgcp3uy