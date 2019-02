Venezuela Aid Live espera asistencia de 250 mil personas

El concierto Venezuela Aid Live, que se realizará este viernes con numerosos artistas internacionales en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, espera recibir al menos a 250.000 personas, según indicó la organización.

El organizador del evento, Fernán Ocampo, afirmó en una rueda de prensa que la explanada del lado colombiano del puente de Tienditas, donde se realizará el concierto, tiene capacidad para recibir a 500.000 personas, de las que esperan asista al menos la mitad.

Este concierto, que tiene como objetivo recaudar 100 millones dólares para otorgar ayuda humanitaria a Venezuela, se llevará a cabo en el puente internacional de Tienditas, donde está ubicado el centro de acopio en el que se almacena toda la ayuda humanitaria internacional que ha ingresado a Colombia en los últimos días.

Si millones de voces se juntan por una razón, el eco retumbará en todo el mundo. @VenezuelaAid #AyudaVenezuela #AidVenezuela 👉🏼 https://t.co/yz84AAOJFN If millions of voices gather together for a reason, the echo will sound all over the world. See you on 22nd February in Cúcuta. pic.twitter.com/tvvhJjIgfF

La estructura principal se encontrará al inicio del puente, y a un costado de éste serán distribuidos los asistentes, sobre un terreno baldío que contará con una entrada independiente.

"Tenemos una tarima giratoria (...) para poder soportar a los 35 artistas que tenemos hoy en día confirmados", explicó Ocampo a periodistas.

Asimismo, detalló que se permitirá el ingreso a los asistentes desde el viernes a las 06.00 hora local (08:00 hora de Chile) y que se prevé que el espectáculo termine a las 17.00 horas (19:00 en nuestro país).

"Queremos que el mundo se entere que Venezuela necesita ayuda humanitaria (...) Este es un concierto para salvar miles y millones de vidas", añadió.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, informó que habrá 1.500 policías dispuestos para la seguridad durante el concierto, así como 14 ambulancias, 10 módulos de rehabilitación, 4 camiones de bomberos, un personal de salud de más de 170 integrantes y diferentes puntos de hidratación.

La ciudad se prepara para albergar uno de los eventos de mayor magnitud en los últimos años en la zona de frontera, y que ha llegado a ocasionar "la ocupación al 100 por ciento en los principales hoteles en el centro de la ciudad", según expresó Sandra Mendoza, directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

Por otra parte, el alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas Ayala, decretó como día cívico el viernes 22 de febrero, con motivo del concierto por la libertad de Venezuela.

"Manos fuera de Venezuela"

Como réplica al evento de Cúcuta, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que los próximos 22 y 23 se celebrará un "gran concierto" bajo el lema "Manos fuera de Venezuela" en la frontera con Colombia, generando un enfrentamiento entre conciertos.

.@juanes is also joining-in to be a part of this incredible concert. We are going to change a lot of people's reality. Everyone can be a part of this amazing cause and support this event that wants to raise funds for Venezuela's humanitarian crisis. #AidVenezuela #AyudaVenezuela pic.twitter.com/4nWFjIAZjz