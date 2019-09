Alessandri respaldó a director de liceo que enfrentó y golpeó a encapuchados

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, respaldó a Manuel Muñoz, director del Liceo Manuel Barros Borgoño, quien se enfrentó a un grupo de encapuchados que provocaban destrozos al interior del establecimiento.

El hecho se registró cuando un grupo de manifestantes, presuntamente equipados con materiales para fabricar bombas molotov, ingresó al establecimiento, momento en que el director decidió actuar y enfrentó a gritos y a golpes con ellos, logrando sacarlos del recinto.

Alessandri manifestó "respaldo absoluto al director Manuel Muñoz, que ha demostrado una entereza y un liderazgo importante".

"Desde que asumió él, ha sabido liderar los destinos del colegio en la forma correcta. Él se enfrentó a encapuchados que no son de la comunidad escolar... Quiero ser muy claro en eso: son encapuchados bajo la consigna de que 'ahora se van a tomar el Barros Borgoño, ya que perdieron el (Instituto) Nacional'", destacó la autoridad comunal.

Alessandri sostuvo que Muñoz "supo enfrentarlo junto a los profesores y a los asistentes de la educación y, sobre todo, junto a los propios alumnos... Eso es lo más destacable".

Las nuevas bases curriculares

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, mostró hoy su rechazo a la decisión de Contraloría de aprobar las bases curriculares para terceros y cuartos medios, lo que se traduce en que Historia, Educación Física y Artes se convertirán en ramos optativos.

"La decisión de Contraloría de tomar razón del decreto de bases curriculares para terceros y cuartos medios, no se refiere al fondo del asunto ni a la discusión pedagógica educacional que nosotros hemos dado con este tema", señaló Aguilar.

El presidente del Magisterio enfatizó que el cambio, a su entender, "incumple preceptos y mandatos de la Ley General de Educación, (aunque) Contraloría no lo estimó así".

"La discusión de fondo es si esto es bueno educacionalmente, y desde el punto de vista educacional, para nosotros, esto no es una buena decisión; no es una buena decisión dejar historia, educación física y artes fuera del plan común obligatorio, porque eso significa, en términos prácticos, que va a haber un porcentaje importante de estudiantes que no van a tener esas asignaturas", lamentó.