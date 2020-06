En Twitter, Valeria Fierro realizó una denuncia que no ha tenido una respuesta. "Papas fritas rústicas con sal de mar, venía dentro del paquete una araña! Necesito que me ayuden a compartir ya que Marco Polo aún no responde", tuiteó. El Sernac la llamó a reclamar en su plataforma.

