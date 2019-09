Larraín responde a Eyzaguirre: "Algunos se alegran cuando a la economía no le va bien"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, celebró esta mañana el resultado del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de agosto que alcanzó un 0,2 por ciento.

El titular de la cartera llegó hasta "Las Pipas de Einstein" junto a su par de Agricultura, Antonio Walker, con quien brindó con un "terremoto" para celebrar el resultado económico.

En la instancia, se refirió a las críticas del ex ministro de Hacienda del Gobierno de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien cuestionó la postura de la administración de Sebastián Piñera respecto a la situación económica.

Durante esta mañana, en El Primer Café en Cooperativa, Eyzaguirre aseguró que "es patético que Piñera haya dicho que partió la recuperación económica", refiriéndose a los dichos del mandatario respecto al resultado del Imacec.

Al respecto, el ministro Larraín respondió que "parece que hay algunos que se alegran cuando a esta economía no le va bien. Y cuando le empieza a ir bien, no lo reconocen. Yo me quedo con la cifra positiva. Me quedo con que esta economía se está poniendo de pie".

"¿Saben qué? lo vamos a ver en los próximos meses. A ver si tenemos una mejor, que es lo que nosotros esperamos. Yo espero y creo que debería ser el sentimiento de todos, de alegrarse cuando las cifras van mejor para Chile porque le va mejor al país y no sacar pequeños dividendos políticos", cuestionó.