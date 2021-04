Sernac inició fiscalización a automotoras por posibles irregularidades

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización a las empresas automotoras, tras recibir una serie de reclamos sobre prácticas como ventas atadas, retrasos en la entrega de vehículos y negativa a la venta si la persona no accede a un crédito de la misma empresa.

Lucas del Villar, director del Sernac, indicó que "en caso de comprobar que existen infracciones, tomaremos las acciones que correspondan. Un crédito automotriz es una deuda, la que nunca puede ser impuesta, menos por una sola empresa. Por su parte, un vehículo no es cualquier producto, pues se trata de una compra de alto valor para las familias, que muchas veces se paga a muchos años. Por tanto, cualquier incumplimiento produce un daño mayor a los consumidores".

El Sernac ha recibido más de 50 reclamos por situaciones de este tipo, en las que los consumidores relatan que las automotoras les niegan la venta cuando indican que desean pagar en efectivo, vía transferencia o tarjeta de crédito y sólo acceden a la venta si se hace exclusivamente mediante un crédito automotriz.

"Las empresas no pueden condicionar una venta a la adquisición de un crédito, que, además, por definición tiene un mayor costo. No puede existir excusa para que un consumidor no pueda pagar en efectivo por un producto", precisó.

"Puede haber razones externas que justifiquen la demora, pero debemos indagar sobre las razones objetivas de ello, y especialmente, cómo se le está informando al consumidor de estos retrasos. Si una empresa sabe de antemano que pueden existir demoras, debe comprometerse con plazos posibles de cumplir", puntualizó Del Villar.