Abogado de DDHH: "Juan Emilio Cheyre sin lugar a dudas va a ser condenado"

El caso "Caravana de la Muerte" entró en la recta final. Entre este lunes y martes termina la etapa probatoria, que es la antesala a la sentencia que deberá dictar el ministro en visita Mario Carroza, quien debe definir si condena o no al ex comandante en jefe de Ejército Juan Emilio Cheyre y otros ex militares.

Cheyre es acusado como cómplice del homicidio calificado de 15 presos políticos en el "Episodio La Serena" de la Caravana; hechos ocurridos en octubre de 1973 en el Regimiento Arica, cuando Cheyre tenía grado de teniente.

Durante esta etapa del proceso ya han declarado una decena de personas que aparecen como testigos de las defensas. El abogado querellante Cristián Cruz dijo que uno de los nombres que habló a favor de Cheyre fue el general en retiro del Ejército Antonio Martínez Roa, y dijo dudar si los hizo a nombre propio o de la institución.

"Ha declarado un ex general de la República. Nosotros no sabemos si esto responde a una decisión individual de este general o a una estrategia mucho más amplia de los altos mandos del Ejército de Chile –ellos insisten que son una 'familia'- de seguir colaborando con Juan Emilio Cheyre y otros represores", comentó Cruz.

El abogado de derechos humanos afirma que "antecedentes que incluso emanan del mismo Ejército, de oficiales de Carabineros, de oficiales del Ejército de Chile –todos en retiro- dan cuenta de la necesaria participación de todos y cada uno de los acusados. Por lo tanto, Juan Emilio Cheyre sin lugar a dudas va a ser condenado".

"Que paguen con cárcel"

La indagatoria incluyó una reconstitución de escena en La Serena y careos entre los involucrados. Cheyre alcanzó a estar detenido y salió libre tras pagar una fianza de un millón de pesos.

Su defensa ha asegurado su inocencia e incluso intentó que el ex Presidente Ricardo Lagos declarara a su favor como prueba de buena conducta, lo que fue rechazado por la Justicia.

Dora Cortés, hija de Óscar Cortés, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte, dijo esperar que el ministro Carroza establezca la verdad de lo que pasó.

"Como Agrupación de Familiares esperamos que se dicte sentencia y que paguen con cárcel, obviamente. Él era teniente y quiere exculparse, decir que estaba en otro lugar, pero él participó de los acontecimientos. Hay muchos testigos que dicen que fueron torturados por Cheyre, que él actuó en los crímenes, los asesinatos de nuestros familiares", señala Dora Cortés.