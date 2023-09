Lautaro Carmona: Entre los cobardes está Pinochet

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo eco de las declaraciones del Presidente Gabriel luego de conocer la muerte del timonel del PC, Guillermo Teillier, y el caso del exmilitar Hernán Chacón Soto quien se suicidó para evitar ir a la cárcel tras ser condenado por el crimen de Víctor Jara.

El pasado martes, el Mandatario manifestó que Teillier "murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar 50 años (del golpe de Estado), hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia, y me parece que ahí hay diferencias que son humanas incalculables".

Tras las críticas de la oposición por estos dichos, hoy Carmona manifestó en El Primer Café de Cooperativa que si bien el Presidente no dio nombres, "yo quiero dar un nombre. Dentro (sic) de los cobardes está Augusto Pinochet, que se escondió en la demencia para no asistir presencialmente ante tribunales, ante el Poder Judicial".

"Esto no es un dictamen, digamos, de un grupo que construimos opinión cuestionando la dictadura, sino es el Poder Judicial de este país. Y la razón de fondo es si uno asume tareas desde esa, entre comillas, tareas macabras, tareas horrorosas, pero lo asume con conocimiento de causa, tiene que tener el valor para asumir frente a la justicia sus actos", sostuvo.

Carmona remarcó que "han tenido que pasar 50 años para que sepamos de un fallo que condena uno de los peores crímenes que la humanidad entera ha sancionado, que es el asesinato de Víctor Jara".

En ese sentido, el secretario general del Partido Comunista enfatizó que "no hubo contribuciones, no hubo colaboraciones, no hubo información" por parte de los violadores de los derechos humanos.

Para Carmona, las declaraciones del Presidente Boric pusieron a parte de la derecha "incómoda", recordando que "también fueron los 40 (años del Golpe), los 30 años. Cada vez que hay cifras de década, va a exponer la sociedad chilena los temas que siguen sin cerrar, porque siguen sin haber una disposición de los sectores que fueron incumbentes en este genocidio, en esta barbarie que fue el terrorismo o Estado contra un sector, por pensar distinto".

Ayer, la ministra Camila Vallejo (PC) pidió entender "el fondo" de las declaraciones del Presidente Boric, afirmando que "cuando habla de un acto de cobardía, se refiere a esa incapacidad de enfrentarse a la verdad, de hacerse responsable frente a los hechos brutales que se cometieron y frente a la incapacidad de asumir la responsabilidad frente a la justicia".