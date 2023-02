Este domingo por la noche llegó a Chile el avión estadounidense DC-10 Air Tanker -conocido como "Ten Tanker"- para reforzar el combate de los incendios forestales que azotan a diversas regiones de la zona centro y sur del país.

La aeronave -cuyo arribo había sido adelantado el viernes por el Gobierno- tiene una capacidad de 36.000 litros y se demora 10 minutos en cargar el agua.

Tanker 912 making its descent to Antofagasta, Chile for fuel and crew rest. Tomorrow- Concepción to help the firefighting effort. pic.twitter.com/YCqk1mnN4y