Ministra Cubillos reiteró defensa a proyecto "Aula Segura": Se aborda el problema de fondo

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, reiteró su defensa al proyecto "Aula Segura" ante las críticas por una presunta inconstitucionalidad, que será aclarada este martes por la Comisión de Constitución del Senado.

En el programa "Mesa Central" de Canal 13, Cubillos aseveró que "aquí estamos hablando de hechos de extrema gravedad, que son delitos por lo demás. A mí me llama a veces la atención, porque nos dicen 'no se aborda el problema de fondo', el problema de quién, porque de ese director, de esa comunidad educativa, una norma como esta sí aborda el problema de fondo".

Para la ministra, hay "alumnos que hoy día están parados sin hacer clases, de profesores que están en riesgo".

Además, Cubillos emplazó a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien aseguró que este proyecto no vela por el derecho de todos.

A través de su cuenta de Twitter, Muñoz respondió que "no me ha escuchado lo suficiente, cuando quiera nos reunimos y así puedo reiterar peticiones que hice a su cartera en reuniones previas para que la educación realmente favorezca el desarrollo integral".

Ministra, creo q no me ha escuchado lo suficiente, cuando quiera nos reunimos y así puedo reiterar peticiones q hice a su cartera en reuniones previas para q la educación realmente favorezca el desarrollo integral de NNA, para q no sea un foco de victimización de nin@s, etc. Sl2