Cataldo y crisis en Atacama: No actuamos con la suficiente rapidez

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, admitió en Cooperativa que el Gobierno "no actuó con la suficiente rapidez" frente a la crisis en la Región de Atacama, por la que sus profesores se mantienen en paro hace dos meses.

En El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado reflexionó que, por integrar un proyecto político que se basó en fortalecer la educación pública, "hay expectativas respecto a nuestro Gobierno y evidentemente, cuando ha transcurrido un año y medio, eso genera una presión que tenía que responderse con diligencia".

"Además, de manera autocrítica, como corresponsable solidario en tanto soy el ministro de Educación, creo que no actuamos con la suficiente rapidez", mas "desde que yo llegué, hace poco más de dos meses, hemos logrado iniciar obras que no se habían hecho durante mucho tiempo antes, o sea, esto pudo haberse resuelto".

De todas maneras, afirmó que "tratar de endosarme la responsabilidad siempre es una posibilidad; yo no tengo problema en reconocerlo y si tengo que dar un paso al costado lo haré, mi cargo siempre está a disposición del Presidente. Pero me parece que es excesivo cuando esto tiene una mirada mucho más compleja y larga", reiterando -a la vez- que "en muy poco tiempo, hemos generado todas las condiciones para comenzar a resolver esto paulatinamente".

"TORMENTA PERFECTA"

"El caso de Atacama es bien particular, no porque no haya problemas en otros lugares, sino que porque convergen todos los problemas de la educación pública y de manera sostenida por mucho tiempo, eso es lo complejo (...) es un problema de Estado en tanto es algo que viene de antes, que se proyecta más allá de nuestro Gobierno, pero quiero ser enfático: es algo que a nuestro Gobierno le corresponde hacerse cargo. No queremos eludir nuestra responsabilidad de ninguna manera", enfatizó.

Cataldo remarcó que "no podemos dejar de lado el que se traspasó un Servicio Municipal que venía con una fuerte crisis en materia de infraestructura y en materia de financiamiento, donde incluso hubo alcaldes que terminaron detenidos a propósito del no pago de cotizaciones previsionales y otras irregularidades. Evidentemente, el gobierno anterior implementó con debilidades -a mi juicio- esta ley (de los SLEP), y este Gobierno ha sido lento en resolver una crisis que estaba cantada hace mucho rato, eso es evidente".

"Ahora, también se ha generado un estado de ánimo que es particularmente complejo, que no ha sido fácil gestionar, y colaboró la situación política regional de Atacama, o sea, aquí se generó una tormenta perfecta, esto no era sencillo de resolver", acotó el ministro.

¿FIN DEL PARO?

Tras sostener una extensa reunión con el Colegio de Profesores ayer miércoles, el ministro reconoció que "hay una desconfianza de parte de las comunidades producto de años de abandono, de un territorio que ha estado bien cruzado por problemas de administración, de infraestructura, de falta de recursos".

Por lo anterior, consideró que lo fundamental para poner fin al paro es "abordar los temas de infraestructura: se ha hablado harto de las condiciones habilitantes en materia de ir generando conservaciones o mantenciones en las escuelas que resuelvan problemas como tener funcionando bien los baños, acceso al agua, resolver problemas eléctricos, cosas que son básicas" y que se relacionan -según él- con catástrofes naturales a las que el Estado no respondió con "un plan de inversión coherente".

Con todo, "mi impresión es que ayer hubo un buen ánimo: llegamos a un acuerdo y lo firmamos, por lo tanto, asumo que ellos adscriben a lo que firmaron. En consecuencia, debo tener la hipótesis de que ellos van a ayudar a que esto se despeje".