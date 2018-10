Colegio de Profesores: Adhesión al paro bordeó el 80%

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, cifró entre un 75 y 80 por ciento la adhesión al paro nacional realizado por el Magisterio ayer miércoles y hoy jueves en protesta por la nula respuesta del Gobierno a sus requerimientos planteados en una mesa de trabajo.

En conversación con Cooperativa, el dirigente manifestó que "fue bastante exitosa la convocatoria, todas las regiones del país participaron con una adhesión de entre un 75 y un 80 por ciento. Además, las marchas fueron bastante masivas, la de Santiago fue de muchas cuadras de convocatoria y ciframos nosotros que en total, en todo el país, 50 mil profesores y profesoras salieron a las calles, lo que nos deja conformes y contentos".

Sobre las razones de la movilización, Aguilar explicó que "nosotros habíamos concordado con el Ministerio, (pero) fue tal el impacto de la pobre respuesta del Ministerio de Educación que nosotros eso ni siquiera lo pudimos consultar a nuestros colegas, porque era realmente una falta de respeto que hubiéramos sometido una no respuesta, una hoja en blanco casi, que nos entregó el Ministerio".

El representante de los docentes remarcó que "queremos que se reanuden estas conversaciones, pero sobre la base de respuestas reales y no de ambigüedades como la que llegó y, por lo tanto, la pelota queda ahora en el área del Gobierno para que ellos nos convoquen a una reunión, nosotros estamos disponibles a poder seguir conversando".

"En caso de que no sea así, evidentemente, lo que va a corresponder es pasar a una etapa de fase de movilización prolongada, lo que nosotros no queremos. Si no hay respuesta del Gobierno no queda otro camino, nosotros esperamos que el Gobierno se abra al diálogo y trate al profesorado con el respeto que nos merecemos", concluyó el presidente del Colegio de Profesores.