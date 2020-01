ACES advierte: "Este año la PSU no se puede rendir"

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) realizó un llamado a respetar el derecho de quienes quieren rendir la PSU ante las amenazas de movilizacion que han anunciado diversas organizaciones estudiantiles, entre ellas, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes (ACES).

La vocera de la ACES, Ayelén Salgado, señaló que "realmente no podemos rendir la PSU, así que se está llamando a funar la PSU. No somos solo nosotros, hay otras organizaciones, otros estudiantes autoconvocados de sus territorios que también están pensando de que esta prueba, este año, no se puede rendir".

El vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, sostuvo que "el llamado es a que asistan con la mayor calma, tranquilidad y confianza, porque el Consejo de Rectores y el Demre nos hemos ocupado durante todo este tiempo".

"Esto no es un conflicto entre personas, estas son legítimas diferencias. Lo que tenemos que hacer, con serenidad, es respetar el derecho que tienen los y las postulantes a rendir en los días 6 y 7 (de enero)".

"Los problemas se acumulan"

El ex ministro de Educación durante la segunda administración de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, conversó El Primer Café de Cooperativa y sostuvo que "los problemas se acumulan".

Eyzaguirre enfatizó que "tenemos el problema de financiamiento, todavía tenemos el problema de las deudas del CAE, tenemos el problema de la PSU. Tan difícil, que no queremos que los jóvenes que se han preparado sean los que paguen el costo".

"Yo creo que el Gobierno bien haría en tomar algún compromiso con las federaciones de estudiantes, incluyendo los secundarios, para tener un grupo de trabajo", aclaró.

El domingo a las 17:00 horas alrededor de 300 mil estudiantes deberán reconocer sala y hacer más expedito el proceso.