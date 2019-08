Acoso sexual: Estudiantes se tomaron la UDP por filtración de denuncias

La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) lleva ocho días en toma luego de que un grupo de estudiantes denunciara formalmente a un profesor ayudante por acoso sexual, hecho que se hizo público.

Las alumnas acusaron que el docente las contactaba mediante redes sociales como Facebook e Instagram y se manifestaron incómodas con la insistencia e interacciones.

El profesor fue sancionado con una amonestación por escrito, porque en la escala de hechos considerados como acoso no está entre las acciones más graves, no obstante el problema no terminó ahí.

Las denunciantes reclamaron que siguieron teniendo clases con él, que la "medida de protección" fue tardía, y además criticaron que la reserva de las identidades se incumplió y que autoridades y profesores supieron quienes denunciaban e incluso se tomaron la licencia de hacer comentarios en clases.

Para Macarena Espinoza, integrante de la Asamblea de Mujeres en Derecho, se trata de un alto costo teniendo en cuenta que se comprobaron las acusaciones, por lo que esta situación desincentiva a futuras denunciantes.

"Hay una exposición enorme, pues cuando todos los profesores tuvieron la información podían identificar a las alumnas. Los profesores comentaban en clases 'como vamos a considerar que un like es acoso o no', en el fondo cuestionando (la denuncia)", dijo Espinoza.

"Muchas de ellas incluso señalan que no recomendarían que otras compañeras se vuelvan a exponer utilizando esta normativa. Ellas están muy afectadas porque se vieron expuestas en su educación, muchas de ellas tuvieron que interrumpir todo su proyecto académico, la mayoría de ellas congeló", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Comunicado Toma Derecho UDP 26 de Agosto 2019. difundir 🔥 Una publicación compartida de Mujeres Derecho UDP💪💜 (@mujeresderechoudp) el 26 Ago, 2019 a las 9:58 PDT

Desde la casa de estudios insistieron a los profesores que hay que mantener fechas de entrega de trabajos y en comunicados han expresado su disposición a mejorar los mecanismos que pudiesen haber ocurrido producto de un diseño defectuoso y aseguran que el semestre debe cerrarse en los tiempos estipulados.

Ante estos casos depende de cada universidad el diseño y aplicación de su normativa interna, pero puede intervenir, como mediadora, la recién creada Superintendencia de Educación Superior, como lo comentó el superintendente Jorge Avilés.

"(La Superintendencia) tiene la misión de velar porque todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica cumplan con la ley. La Superintendencia tiene la facultad de recibir y gestionar reclamos y denuncias que los distintos actores del sistema presenten cuando consideren que enfrentan algún tipo de infracción por parte de las instituciones", dijo Avilés.

"Actualmente se discute en el Congreso un proyecto que busca regular de manera específica los temas de acoso sexual, entregando a esta Superintendencia la facultad de aplicar sanciones en el caso de incumplimientos en esta materia", agregó el superintendente.

Actualmente las Facultades de Ciencias Sociales, Comunicaciones, Salud y Derecho se encuentran en toma y las distintas asambleas de mujeres se encuentran elaborando un petitorio para reunirse con las autoridades de la casa de estudios.