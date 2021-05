Comisión Nacional de Acreditación aboga por la presencialidad de las clases: "Es crucial"

El presidente de Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Hernán Burdiles, abogó por volver a las clases presenciales en la educación superior y señaló que es "una parte crucial de la formación que se promete y se ofrece entregar".

En conversación con Cooperativa, Burdiles indicó que "la emergencia sanitaria ha puesto serias dificultades para la normal operatoria de los establecimientos de educación superior", principalmente en aquellas carreras que necesitan trabajo práctico, como en el área de la salud.

Por lo que el especialista apuntó a que "con los avances significativos en materia de vacunación, se debiese permitir que empecemos a regularizar la actividades formativa en las universidades", es decir, volver a la presencialidad de las clases.

Esto, a su juicio, es "una parte crucial de la formación que se promete y se ofrece entregar y por ser una parte crucial de la experiencia de la formación que necesitan los propios estudiantes".

También comentó las cifras entregadas por la Agenda de la Calidad en la Educación en su Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que dio a conocer que los alumnos entre 6° básico y IV medio no alcanzaron los conocimientos necesarios: un 60% no alcanzó el aprendizaje en lectura y no se supera el 47% en matemáticas.

Burdiles acotó que estas cifras "las carencias que se detectan en ese reporte simplemente son dramáticas, hay una falta de formación, de conocimiento, de destreza simplemente asombrosa, es un drama que hay que ver".

"Me temo que una parte no despreciable de esos estudiantes, sobretodo de los últimos años de Enseñanza Media, van a tener serios vacíos de formación que los van a perjudicar, ya sea en la prosecución de estudio o en el desarrollo de habilidades en el mercado laboral", concluyó.