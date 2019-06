Decano de la Usach explicó uso irregular de fondos en construcción de edificio

El decano de la Facultad de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (Usach), Jorge Friedman, se refirió a la situación denunciada por una auditoría interna de la universidad respecto a la construcción del edificio Recicla.

Se trata del edificio inaugurado en 2017 y que tuvo un costo de 850 millones de pesos que fueron costeados sin licitación y usando fondos por rendir de la Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT), entidad privada que permite el financiamiento de proyectos.

En entrevista con el diario La Tercera, Friedman explicó la situación que el mismo diario había detallado previamente y en que se reveló que la auditoría de la Usach reveló que entre 2016 y 2017 veintiseis funcionarios de la facultad pidieron fondos por rendir a la universidad que "tenían directa relación con el pago a honorarios, materiales de construcción, mantención y/o reparación" del edificio Recicla.

Los montos corresponden a más de 253 millones en 2016 y otros casi 138 millones en 2017.

En conversación con el diario, Friedman argumentó que las razones que lo llevaron a pedir los fondos por rendir para financiar la construcción tienen que ver con que "en la Usach hacer algo es sumamente complejo. Recicla está a tres cuartos de construcción cuando en noviembre se detienen todos los pagos a los proveedores por instrucción superior. Entonces mandamos a pedir fondos por rendir a la SDT -que es privada- y con eso se van pagando elementos de construcción o facturas de proveedores".

Respecto a los montos, que le fueron traspasados a él, Friedman explicó que si era uno solo el provedor, él pedía que se pagara directo, sin embargo, "en la medida que fuera una compra que implicara tres diferentes proveedores, generalmente, le decía a la persona deposítame y yo voy a pagar. La razón era evitar que cada persona que tiene un fondo por rendir fuera cuestionada".

El decano además fue consultado respecto a si la rectoría estaba al tanto de la situación, respecto a lo que constestó que "si me preguntas si yo llamo al rector y le pregunto: 'Señor rector ya que no puedo seguir construyendo, voy a usar un fondo por rendir: no'. Pero el director ejecutivo de la SDT él es quien los otorga, los firma y entrega".

Según detalla el diario, el decano participó de una asamblea frente a los estudiantes de la facultad para explicarles lo sucedido. Posteriormente, los alumnos votaron por el paro en tres de las escuelas de la facultad.