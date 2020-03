Por crisis de coronavirus: FECh emplazó al Mineduc a "hacerse cargo" de los estudiantes

Debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, estudiantes de todos los niveles viven su segunda semana sin clases presenciales, medida que podría eventualmente seguir extendiéndose si la autoridad sanitaria lo decide.

Incluso el ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que el brote, que ya tiene a 922 contagiados en Chile, "no va a amainar antes de la primavera". Todo ello en una semana en la cual recién inició el otoño.

En este marco, surgen dudas respecto a qué sucederá con el pago de matrículas, colegiaturas y aranceles.

En la educación superior, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile elevará a la rectoría de la Casa de Bello una propuesta para rebajar aranceles, congelar el cobro de matrículas y generar beneficios y becas de emergencia para familias que pueden perder su trabajo en medio de la crisis, que mantiene a Chile bajo estado de catástrofe.

La presidenta de la FECh, Emilia Schneider, apuntó que "esto no sólo tiene que ver con que no vamos a recibir la educación comprometida, sino con que la educación no es un bien de consumo, y en esta pandemia el costo de la educación no puede ser algo que precarice aún más a las familias, a las y los esudiantes y nuestros bolsillos en el fondo".

"Creemos que los costos de educación en esta crisis, el acceso a la educación, son cosas que se tiene que garantizar", subrayó.

Asimismo, Schneider expuso que "con nuestras propuestas estamos emplazando al Ministerio de Educación, fundamentalmente, para que deje de ser un ministerio displicente y ausente, y tome medidas para hacerse cargo de las y los estudiantes, y sus derechos".

La U. de Chile ya postergó la entrega del pagaré anual, medida que los estudiantes consideran "insuficentes". Pero el rector Ennio Vivaldi aseguró ayer en Cooperativa que, "de manera inédita", se revisará el cobro de aranceles en el plantel.

Otras casas de estudio también toman medidas: la Pontificia Universidad Católica flexibilizará el pago de aranceles a quienes lo requieran, en tanto que la Universidad de Valparaíso presentará propuestas.

Desde el Mineduc y el CRUCh explican que debido a la autonomía de las universidad, es decisión de cada una adoptar medidas al respecto.

Los colegios

En el caso de los colegios, el Ministerio detalló dice que sólo el 7 por ciento de ellos es particular pagado. Y del restante 93 por ciento de entre públicos y particulares subvencionados, el 20 por ciento tiene copago. Sí aseguró que aquellos establecimeinto que cuentan con subvención, seguirán recibipendola.

En tanto, la flexibilización del pago de mensualidades también es algo que depende de cada establecimiento. En televisión, el ministro Raúl Figueroa aseguró que la cartera no tiene atribuciones para intervenir y recordó que los contratos son anuales, más allá de que se permita el pago en cuotas.