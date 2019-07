"Por ser de derecha": Alumna denunció ataque en campus de la U. de Chile

Una alumna de Trabajo Social de la Universidad de Chile acusó que encapuchados la amenazaron y agredieron por ser "facha", al interior del Campus Juan Gómez Millas, resultando con lesiones leves.

Polette Vega, quien en abril pasado fue candidata a concejera de la FECh por la Centro Derecha Universitaria, usó sus redes sociales para relatar el incidente, registrado el miércoles 10 de julio en la sede universitaria, en la comuna de Ñuñoa.

"Quiero contar lo que me pasó hoy: un grupo de encapuchados hombres y mujeres me golpeó y amedrentó por ser estudiante y mujer de derecha. Tengo contusiones y lesiones leves", detalló.

Estudiante de 4° año de su carrera, Vega agregó: "Estaban lanzando molotovs, yo miraba cuando un capucha me reconoció como 'facha'; de la Centro Derecha Universitaria, se vinieron encima y mujeres capucha me pegaron y empujaron contra una pared. Un compañero me defendió y le pegaron igual (...) estoy consiguiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad y agotaré todas las instancias legales, administrativas, y de otra índole. Esto no puede seguir pasando en la Universidad de Chile ni otra U".

Quiero contar lo que me pasó hoy en el campus JGM de la @uchile: un grupo de encapuchados hombres y mujeres, me golpeó y amedrentó por ser estudiante y MUJER de DERECHA. Tengo contusiones y lesiones leves. @la_Fech y autoridades háganse cargo de la violencia política que amparan. — Polette Evelyn Vega G. (@rxgncl) 11 de julio de 2019

Hoy estudiantes de la @uchile estaban lanzando molotovs, yo miraba cuando un capucha me reconoció como "facha" de la Centro Derecha Universitaria, se vinieron encima y MUJERES CAPUCHA me pegaron y empujaron contra una pared. Un compañero me defendió y le pegaron igual. pic.twitter.com/cKKLEyxHkp — Polette Evelyn Vega G. (@rxgncl) 11 de julio de 2019