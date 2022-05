El rector del Instituto Nacional, Manuel Ogalde, advirtió este viernes sobre una fuga de estudiantes si se extiende la violencia dentro y fuera del establecimiento. "No hemos perdido matrículas, estamos con 4.100 estudiantes. Sí ya hemos tenido algunos retiros que nos preocupan, que no son significativos, pero de extenderse el conflicto, puede ir aumentado el retiro de estudiantes", dijo el profesor en entrevista con El Diario de Cooperativa. Respecto de la identidad de los vándalos, apuntó a "un aprovechamiento de estos grupos; no me atrevo todavía a decir que sean nuestros estudiantes".

