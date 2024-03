Isla de Maipo: Escolar pateó en el suelo a compañero con discapacidad

La Superintendencia de Educación anunció que interpuso una denuncia de oficio por el maltrato de un escolar de sexto básico a un compañero con espina bífida.

La agresión, ocurrida en el colegio María Reina Inmaculada de la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana, fue grabada y difundida en las redes sociales.

El video muestra cómo el estudiante patea repetidamente en el suelo al niño afectado.

La víctima del ataque posee espina bífida, una malformación congénita que se caracteriza porque el tubo neural, que alberga el sistema nervioso central, no se fusiona correctamente y la columna vertebral no se cierra del todo, causando daños neurológicos y parálisis en las piernas.

"Hemos tomado conocimiento de este caso e ingresado una denuncia de oficio con el objetivo de investigar lo ocurrido y determinar si el establecimiento aplicó los protocolos de actuación que deben estar en su Reglamento Interno", dijo la Superintendencia a través de la red social X.

"RABIA E IMPOTENCIA"

En una entrevista con 24 Horas, el padre de la víctima compartió su angustia al ver la grabación: "Fui a buscar a mis hijos a la casa de la mamá. Ellos viven con ella, y la mamá me dice 'necesito hablar contigo; es algo serio'. Ahí me muestra el celular. Me dio rabia e impotencia ver cómo a mi hijo le están pegando en el suelo. Me dio rabia de no haber estado yo ahí para defender a mi hijo", expresó.

La Defensoría de la Niñez informó que contactó al papá del menor afectado y que "como primera acción" solicitará una medida de protección ante Tribunales de Familia.

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO

A través de un comunicado, el equipo directivo del colegio señaló que "frente a los hechos de violencia hoy difundidos a través de las redes sociales y ocurridos en nuestro Establecimiento, manifestamos nuestro rechazo absoluto, reconfirmando el compromiso por la resolución pacífica de conflictos y el diálogo como los únicos mecanismos válidos".

"Actualmente se han reactivado los protocolos indicados en nuestro Reglamento Interno Escolar, atendiendo el carácter formativo que como institución educativa podemos", agregó.

Y concluyó: "Nuestra Comunidad continuará trabajando por la promoción de la inclusión, respeto, acogida, aceptación, justicia y sana convivencia que, como valores institucionales debemos reforzar en nuestro diario quehacer, de la mano de nuestras Familias, Estudiantes y Cuerpo Docente".