Evo Morales felicitó a Chile por sus fiestas patrias

El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió un saludo a Chile y al Presidente Piñera por las fiestas patrias.

"A nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, enviamos nuestras felicitaciones al hermano pueblo chileno y a su presidente Sebastian Piñera", escribió el mandatario boliviano en Twitter.

Hoy #Chile celebra sus Fiestas Patrias en homenaje a la creación de la primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810. A nombre del Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos nuestras felicitaciones  al hermano pueblo chileno y a su Presidente @sebastianpinera. pic.twitter.com/nEDnXoT3ef — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 18 de septiembre de 2019

Piñera encabezó durante esta jornada los actos oficiales por las Fiestas Patrias , que continuarán este jueves con la Parada Militar en Honor a las Glorias del Ejército.

El mar y el Silala

Las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile están deterioradas por asuntos como la centenaria reclamación marítima boliviana que llevó a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas con sede en La Haya (Países Bajos).

En 2018 el alto tribunal de Naciones Unidas determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia la demanda de un acceso soberano al océano Pacífico.

No obstante, las autoridades bolivianas defienden que la corte también señala en su sentencia que aunque Chile no tenga esa obligación, eso no supone un impedimento para que ambos países dialoguen.

Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio en la guerra del Pacífico librada en 1879.

Ambos países también están enfrentados en el mismo tribunal por una controversia acerca de la naturaleza de las aguas del Silala, que Bolivia considera manantiales propios y sobre las que Chile dice que forman un río al que tiene derecho.

El Silala nace en Bolivia y cruza la frontera hasta desembocar en otro cauce en Chile, pero su uso y estatus también han erosionado las relaciones entre ambos en los últimos veinte años.

"Una posición sólida"

Esta semana Chile presentó su respuesta a la dúplica boliviana, y la Cancillería boliviana a través de un comunicado manifestó que Bolivia tiene "una posición sólida" en esta disputa y que se realizaron los estudios científicos más completos en el área.

Ambas naciones aguardan ahora a que la corte de La Haya fije fecha para la celebración de las audiencias orales en este caso.