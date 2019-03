Caso Catrillanca: Formalizarán por apremios ilegítimos a ex GOPE que detuvo a menor de 15 años

El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, formalizará por el delito de apremios ilegítimos al ex sargento del GOPE, Raúl Ávila, responsable de la detención del menor de edad que acompañaba al comunero mapuche Camilo Catrillanca cuando lo mataron arriba del tractor el pasado 14 de noviembre.

En la causa del crimen, la Fiscalía mantiene imputados a siete carabineros y un abogado y, en la fase final de la investigación, solicitó al Juzgado de Garantía de Collipulli una reformalización de cargos para detallar todos los delitos de los que se les responsabiliza, publicó esta tarde La Tercera PM.

El fiscal Garrido determinó imputar el delito de apremios ilegítimos al ex sargento del GOPE Raúl Ávila, carabinero que detuvo al adolescente M.P.C., de 15 años.

La Fiscalía, además, desestimará el cargo de homicidio frustrado que se había atribuido a Ávila, por haber disparado contra el tractor, debido a la advertencia que realizó la jueza María Fernanda Lagos en la última audiencia cuando advirtió "la muerte de la víctima se produjo por la acción homicida de Carlos Alarcón", otro ex funcionario del GOPE, por lo que no se puede "presumir fundadamente su participación (la de Ávila) en este delito en particular".

Así, el Ministerio Público decidió finalmente formalizar a Ávila por los apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación, debido a que él fue quien destruyó las tarjetas de memoria de las cámaras Go Pro.

Con esta nueva formulación de cargos, Ávila arriesga penas que van de los cinco años y un día, mayor que si hubiera sido condenado por el delito de homicidio simple frustrado en la que arriesgaba desde tres años de cárcel.

M.P.C. relató a Chilevisión que, al ser detenido, fue amarrado con unas cuerdas plásticas. Ávila "me dijo que estuviera quieto en el suelo porque me tenía apuntado. Con la rodilla en todo el momento en mi espalda y apuntado aquí en la cabeza".

"¿Querí que te mate como a tu peñi?", amenazó el ex GOPE según el relato del menor.

La reformulación de cargos se realizará el próximo viernes 22 de marzo a las 10:00 horas en el Juzgado de Garantía de Collipulli.