Experta en seguridad por atentados: Necesitamos cambiar el sistema de inteligencia en el país

La socióloga experta en temas seguridad Lucía Dammert sostuvo que el país cuenta con un sistema de inteligencia débil que debe ser fortalecido, esto a propósito del atentado explosivo contra la Comisaría de Huechuraba que se registró este jueves y del fallido ataque en contra del ex ministro Rodrigo Hinzpeter.

En conversación con el panel de reporteros de El Diario de Cooperativa, la académica lamentó que en Chile se acostumbre a legislar de forma reactiva, con una mirada centrada en el corto plazo, sin abordar los temas en el largo plazo.

"Necesitamos cambiar el sistema de inteligencia en el país. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) es una agencia muy débil, hay serios problemas de coordinación con las diferentes inteligencias policiales. Hay una serie de mecanismos que se necesitan revisar", dijo.

"Nos hemos acostumbrado a reformas por escándalos o por crisis, entonces cuando uno habla de estas leyes cortas, de agendas rápidas, de aumento de penas inminente, eso ayuda muy poco, aumenta la ansiedad ciudadana, generalmente no aumenta la efectividad. Estamos en una discusión siempre mucho más de corto plazo que de largo plazo lamentablemente", añadió la experta.

"Yo iría por aprobar la ley corta Antiterrorista"

Además, Dammert se mostró partidaria de aprobar la ley corta Antiterrorista que se tramita en el Congreso, considerando que con la actual legislación muchos casos de atentados explosivos se mantienen sin responsables, aunque matizó que la norma no significará un gran avance.

"Yo iría por aprobarla porque creo que ha tenido una discusión inicial, creo que el Gobierno ha tomado en cuenta la propuesta que se hizo en el Gobierno anterior, me parece que es un avance, no es el avance sustantivo que uno esperaría, porque hay una discusión mayor respecto de lo que se entiende o no se entiende por terrorismo", aseveró.

"Uno de los temas principales que tenemos en el país es que la ley nos obliga a definir un hecho terrorista como aquel que busca crear terror y eso es muy difícil investigarlo y por eso los procesos no quedan con condena y no está hecho sofisticadamente para este nuevo tipo de terrorismo", agregó la académica.

Además, expresó "que me parece que es clave generar una discusión seria y tiene que ir de la mano con la modernización de los agentes de inteligencia que hay en el país y también de la mano con un trabajo mucho más meditado".