General Soto: Carabinero destruyó tarjeta de memoria porque tenía imágenes "personales"

El general director de Carabineros, Hermes Soto, descartó la existencia del denominado "Comando Jungla" y explicó que el funcionario que rompió la tarjeta de memoria tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca lo hizo porque tenía "imágenes personales".

Durante su participación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Soto confirmó que "a dos de ellos se les habían entregado cámaras de cargo personal, o sea, debieron haberlas llevado al lugar y al final se estableció que uno de ellos la llevó y el otro no. Por lo tanto, los dos debieron haber andado con sus cámaras en ese lugar".

"¿Qué tipo de imágenes había en la tarjeta? Según lo señalado por el funcionario eran imágenes personales, de una situación personal con su señora, con su pareja y que él no quiso que se hicieran públicas y se conocieran por otras personas", sostuvo la autoridad policial.

"Eso es lo que él señaló en su momento al jefe que le hizo la consulta y esta información es la que el jefe me informó a mí. Lo que él haya tenido o no haya tenido en esa grabación o en esos elementos, es una situación que él tiene que clarificar ante el Ministerio Público", manifestó Soto.

El general director aseveró que "no lo voy a calificar, pero lo que no voy a aceptar es que esta tarjeta de video, que pertenecía a una cámara de la institución, se haya destruido. Eso no lo vamos a aceptar (...) por eso ya no pertenece a la institución".

"Me sentí absolutamente traicionado y la institución lo siente así también", precisó Soto, aunque descartó dejar su cargo.

Futuro del "Comando Jungla"

Además, respondió a una pregunta del diputado René Saffirio, indicando "¿Qué pasará con el personal que opera en ese sector? El Comando Jungla no existe, diputado, pero el personal que está asignado a estas funciones de seguridad, de patrullaje y de medidas de protección y de todo lo que se hace allí, se mantiene en esas condiciones, por lo menos mientras realizamos los estudios si su funcionamiento nos ha permitido mejorar o no".

"Sí puedo decir que el año 2015, cuando se crea la zona de control de orden público en la Novena Región y en el sur de la Octava, era el peak de comisión de delitos de incendio y robo en ese territorio y eso durante 2016, 2017 y lo que va de este año ha sido disminuido ostensiblemente", precisó.