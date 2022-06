General Yáñez pidió a jefe de Dipolcar entregar antecedentes al Ministerio Público tras acusación en su contra

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, mandató al jefe de la Dipolcar, Luigi Lopresti, a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público sobre su presunta "estrategia" para socavar al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Según explicó durante esta jornada el general inspector Marcelo Araya, "respecto de estas graves aseveraciones que se realizan, señalar en primer lugar que por instrucciones de nuestro señor general director de Carabineros de Chile ordenó e instruyó que sea el propio director de Inteligencia Policial de Carabineros quien ponga los antecedentes a disposición del Ministerio Público".

La decisión busca que Lopresti "proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes que sean necesarios, para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en ese manifiesto, principalmente por un tema de transparencia, de certeza, de celeridad y que sea un órgano externo el que investigue".

"Son aseveraciones graves que deben ser precisamente investigadas por ese ente", recalcó Araya.

Antecedentes de la denuncia

La denuncia se originó este fin de semana por una publicación del medio digital Interferencia, que aludiendo a fuentes consultadas indicaba que Lopresti entregó informes de inteligencia policial parciales al Ministerio del Interior.

Además, también se acusó a Lopresti de suspender los patrullajes nocturnos a los domicilios del Presidente Boric y a la ministra del Interior, Izkia Siches, junto con informar antes a las autoridades del gobierno de Piñera en algunas ocasiones.

"Según un funcionario policial que conoce a varios integrantes de la plana mayor de la Dipolcar, 'la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles'", es uno de los testimonios que se puede leer en el reportaje.

Críticas desde el oficialismo

En El Primer Café, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que "me parece que es muy grave lo que ahí aparece, además que se entrevistó a varias fuentes que por seguridad no quisieron revelar su identidad. Si eso es cierto, me parece que estamos frente a algo gravísimo, que una parte de la institución estaría más bien en una lógica de policía política, con vínculos con la derecha, con la extrema derecha incluso".

"Sería un hecho más donde se va deslegitimando la policía y sabemos que en democracia necesitamos una policía legitimada, profesional, que haga bien su pega y que no enlode a toda la institución, porque yo creo que esto no representa a toda la institución", recalcó.

El parlamentario añadió: "Recordemos un hecho que fue muy raro, cuando secuestraron a este carabinero parte de la escolta del Presidente Boric (...) hasta el día de hoy no se sabe quienes son, lo llevan a Colina, le balean el brazo y lo dejaron tirado".

A esta postura se sumó el Partido Socialista, que a través de un comunicado aseveró que "la estabilidad institucional del país excluye absolutamente la utilización de los organismos policiales con fines de política contingente, y menos aún para afectar la buena marcha del Gobierno, y en particular, las actividades del Presidente de la República".

"La aclaración de estos hechos resulta fundamental, atendido el importante rol de Carabineros de Chile en la prevención e investigación de delitos y, particularmente, en aquellos de mayor connotación social", puntualizaron.