Gobierno inició intervención para fortalecer gestión de Carabineros

Un poco más de 40 minutos estuvo en La Moneda el general director de Carabineros, Hermes Soto, junto a todo el Alto Mando de la institución, incluido José Rivera Aedo, el renunciado director (s) de Orden y Seguridad, quien seguirá en el cargo hasta el miércoles, en una reunión encabezada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla.

En la cita privada, además de la salida del "Comando Jungla" de La Araucanía, se abordó una intervención total de Carabineros.

En un comunicado, Interior sostuvo que las medidas que se comenzaron a trabajar no solamente tienen relación con el caso Catrillanca, sino que una intervención completa a la institución.

En ese marco, se abordó la creación de un sistema de auditoría externa, un nuevo modelo de prevención y denuncia de conductas indebidas al interior de la institución, una actualización constante de los protocolos, la creación de un departamento de atención a la igualdad de género y la creación de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, robusteciendo el actual departamento de Derechos Humanos.

[COMUNICADO] Ministerio del Interior informa sobre reunión con el Alto Mando de @Carabdechile pic.twitter.com/g6OIVjntqn — Min. Interior Chile (@min_interior) 10 de diciembre de 2018

Pese a esto, en el oficialismo apuntan a que Hermes Soto está una situación bastante complicada, pero está poniendo todo su esfuerzo, aunque otros creen que se le está acabando el crédito por problemas en la interna de la institución.

El diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, respaldó al general Soto.

"No tengo ningún antecedente que me haga pensar distinto de lo que he planteado respecto del general director de Carabineros. Creo que el general Soto está haciendo un trabajo difícil en un momento muy complejo para la institución", dijo el parlamentario, que anteriormente fue carabinero.

En el oficialismo expresaron molestia por la salida del "Comando Jungla" por no conocer con la antelación necesaria esta medida, además de hacer notar que con ello se le dio un punto a la oposición.

Gobierno explica a parlamentarios salida del "Comando Jungla"

En el comité político de este lunes no solamente estuvieron ministros y representantes de los partidos, también estuvieron presentes los parlamentarios de Chile Vamos por La Araucanía, citados por el ministro Chadwick, y luego sostuvieron una reunión con el Presidente Piñera, donde se le entregaron las razones de la salida del grupo policial, la que fue propuesta por Hermes Soto.

"Hemos entendido las razones que nos han dado los ministros del comité político, hemos entendido las razones que nos ha explicado el Presidente. Lo que más nos interesa a nosotros es que Carabineros pueda seguir trabajando y naturalmente todo nuestro apoyo y respaldo, pero entendiendo también que Carabineros tiene que sujetar sus procedimientos al estricto apego a la ley", dijo el senador José García.

Mientras, el diputado de Evópoli por La Araucanía, Andrés Molina, dijo que planteó algunas ideas a La Moneda.

"Le hicimos ver la necesaria estructura que pueda fortalecerse nombrando un delegado presidencial para La Araucanía y no solamente Araucanía, sino que toda el área que afecta a la Región de Los Ríos y del Biobío, de tal manera que en un trabajo coordinado con el ministro Moreno, que no necesariamente va a poder estar siempre en La Araucanía, pudiera avanzarse más rápido en esta agenda", aseveró.