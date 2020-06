Jubilado de Las Condes tras detención: ¿Cómo será en comunas más pobres?

Cometimos una falta, reconoce el ingeniero jubilado Gastón López, quien a través de una carta relató la desagradable experiencia que vivió a fines de mayo en la 17ª Comisaría de Carabineros de Las Condes, donde estuvo por más de 6 horas en un calabazo junto a su pareja, por ir a botar los desechos de su mascota, que paseaba en el antejardín de su edificio.

El ex gerente de Inversiones fue tajante sobre la experiencia, considerando "impresionante y alarmante" el comportamiento de la policía uniformada, en la que observó "falta de criterio y sentido común".

Además, López contó que en todos los procedimientos realizados por los carabineros de Las Condes no hubo cuidado sanitario alguno.

"El sargento se jactaba constantemente que apenas 'tuviera tiempo' iba a llamar al Fiscal, pero que lo más probable era que tuviéramos que pasar la noche ahí. A esto se suma la actitud de la carabinera, la cual tosía cerca de nosotros y luego se reía", contó.

Desde su posición, que asume privilegiada, el profesional reflexionó: "Nosotros, nuestro grupo familiar y amigos sacamos la conclusión rápida de que si esto pasa en Las Condes, cómo será en otras comunas más pobres de la Región Metropolitana", lamentó.

Carabineros: Procedimiento estuvo en regla y no hubo reclamos

Consultado por el caso, Carabineros de Chile detalló que tras salir de la comisaría el autor de la carta no realizó ningún reclamo ni estampó denuncia alguna sobre malos tratos.

La policía uniformada explicó a Cooperativa que el ingeniero López firmó conforme su salida y quedó, por orden del Ministerio Público, citado por la falta cometida.

Además, se detalló que al conocer la carta, el comisario de la unidad ordenó una investigación, la que mediante videos demostró que el personal policial usó en todo momento mascarillas -al igual que el ingeniero y su pareja-, que el procedimiento estuvo ajustado a derecho y que ambas personas estuvieron en una sala de imputados.

La carta completa de Gastón López

Estimado señor alcalde

Mi nombre es Gastón López San Cristóbal, soy ingeniero civil industrial, recientemente jubilado después de trabajar 34 años como gerente de Inversiones de un holding y resido en Las Condes hace más 25 años, en calle Las Torcazas y estamos encerrados en nuestro departamento desde el 15 de marzo.

Creo que producto de esta pandemia hay que sacar enseñanzas con miras a mejorar el futuro de todas las personas de nuestro país y quiero compartir con usted lo que me sucedió.

Ayer 28 de mayo del presente, a las 17:00 horas mi conviviente civil y yo sacamos a nuestra mascota para hacer sus necesidades. Considerando la cantidad de robos y asaltos que ha habido estos últimos días en el barrio El Golf (donde vivimos), decidimos sacarlo solo al antejardín de nuestro edificio y volver. Caminamos unos pocos metros hasta el basurero que está en Riesco con Las Torcazas para botar la bolsa y en ese punto apareció un furgón de Carabineros pidiéndonos el permiso.

Les explicamos que no estábamos paseando, que estábamos prácticamente en la puerta de nuestro edificio (situación que pudieron constatar por cuánto nos escoltaron hasta la recepción de nuestro edificio mientras dejábamos a nuestra mascota) y que por esa razón no lo habíamos sacado (GRAVE ERROR y asumimos nuestra falta).

Nos llevaron detenidos a Las Tranqueras, gracias a Dios y ante nuestras súplicas nos permitieron dejar a nuestro perro en el departamento (querían llevarlo también), fuimos ingresados y tratados en todo momento como delincuentes. Nos encerraron durante 6 horas y 20 minutos junto con otros presos. Fue la peor experiencia de nuestras vidas y no se lo deseamos a nadie. Nos dejaron libres a las 12 de la noche.

Como señalé antes, asumimos nuestra falta y error al pensar que por estar en la puerta de nuestro edificio no era necesario pedir permiso.

No obstante lo anterior, creemos que las condiciones en que fuimos trasladados, en un furgón totalmente hacinados con 5 carabineros y otra señora de unos 60 años, todos unos encima de otro no era lo más adecuado, por decir lo menos.

Al llegar a la Comisaría de Las Tranqueras fuimos ingresados a los calabozos subterráneos por aproximadamente 1 hora, para luego ser trasladados al primer piso a una celda a unos 3 o 4 metros de donde estaba el sargento con la carabinera de turno.

Estuvimos encerrados en una celda por 6 horas y 30 minutos, junto con otro detenido que tosía y se retorcía en la misma banca donde estábamos nosotros dos.

Al preguntar cuál era el procedimiento se nos indicó que había que esperar el pronunciamiento de la Fiscalía. El sargento de turno realizó la llamada a la Fiscalía a las 23:30 horas (insisto 6 horas y 30 minutos después de haber sido detenidos).

Durante todo este tiempo que estuvimos detenidos, se nos tomaron las huellas digitales, obviamente sin limpiar el detector. En algún momento llegaron dos personas detenidas por hurto, las cuales estuvieron detenidas exactamente 30 minutos y después fueron dejadas en libertad.

A las 20 horas hubo cambio de turno, y el nuevo equipo resultó ser aún más "descriteriado" que el anterior, entraron a las celdas y obligaron a todos a sacar los cordones de los zapatos, los cinturones y todas las pertinencias personales, acumulando todo y mezclando todas las cosas sin ningún control (para evitar que nos ahorcáramos en las celdas).

El sargento se jactaba constantemente que apenas "tuviera tiempo " iba a llamar al Fiscal, pero que lo más probable era que tuviéramos que pasar la noche ahí.

A esto se suma la actitud de la carabinera, la cual tosía cerca de nosotros y luego se reía.

La constante "tortura sicológica" por parte del segundo turno, para mí, una persona de 63 años fue algo que difícilmente podré olvidar. Expresiones como "los Fiscales se demoran mucho en responder, así es que lo más probable es que los soltemos al día siguiente", o cuando finalmente hablaron con el Fiscal el que ordenó nuestra libertad, expresiones como "el Fiscal dijo que los dejara libre, pero no dijo a qué hora, así es que los dejare libres a las 5 de la mañana", nos consta la falta de humanidad con una vecina de unos 60 años a la cual su hija le llevó remedios y ropa y no la dejaron entregárselos bajo el pretexto que saldría en libertad en cualquier momento (está señora fue detenida al mismo tiempo que nosotros, es decir estuvo 6 horas con 30 minutos), tanto esta señora como yo les señalábamos que teníamos medicamentos que tomar y la respuesta a esto fue "entonces deberé trasladarlos a un lugar asistencial donde puedan constatar sus enfermedades, lo que significa que de ninguna manera serán liberados ahora, ya que el procedimiento es más largo".

Señor alcalde, teniendo claro que cometimos una falta, creemos que es aún mayor la falta de criterio y sentido común, esto es algo impresionante y alarmante. Nos llevan detenidos por no tener un permiso a metros de nuestro departamento, pero nos obligan a exponernos a un contagio por coronavirus en el furgón, en la celda con otros detenidos, en el calabozo y en la comisaría, negándonos el uso de alcohol gel al tomar nuestras huellas y firmar papeles que nunca pudimos ver ni leer por la oscuridad de la celda. Esos si son focos posibles de infección y nuestras cuarentenas voluntarias y obligatorias que hemos hecho desde marzo fueron totalmente quebrantadas y ruego a Dios que no nos hayamos contagiado.

Estimado alcalde, a la luz de los que nos pasó el día de ayer, nosotros, nuestro grupo familiar y amigos sacamos la conclusión rápida de que si esto pasa en Las Condes, cómo será en otras comunas más pobres de la Región Metropolitana.

Hay mucho que hacer en este sentido y será indispensable una adecuada y necesaria reestructuración de las fuerzas policiales. Durante este tiempo de pandemia y en meses anteriores hemos tenido la posibilidad de comprobar y constatar por nosotros mismos el EXCELENTE trabajo que está haciendo el equipo de Seguridad Ciudadana de Las Condes, el personal actúa rápido y con CRITERIO y sentido común, dos cosas que lamentablemente nuestros carabineros están lejos de tener.

Nosotros ya aprendimos la lección y no volveremos a cometer el mismo error, partimos hoy nuevamente de cero nuestra cuarentena, esperando que no nos enfermemos y que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.

Saluda atentamente, Gastón López San Cristóbal