Presupuesto: Senado aprobó indicación que rebaja gastos reservados en Carabineros a un peso y un dólar

Por 16 votos a favor y 10 en contra, la oposición logró la aprobación en la Sala del Senado de una indicación que busca rebajar los gastos reservados de Carabineros de 500 millones de pesos a sólo un peso y de 90 mil dólares a un dólar, en el marco de la discusión de las partidas del Presupuesto 2019.

Al iniciar el debate de la partida del Ministerio del Interior, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, propuso rebajar los gatos reservados de Carabineros de 500 millones de pesos al mínimo legal de 343 millones de pesos, además de establecer una formación intercultural para Carabineros que obligará a la capacitación en multiculturalidad.

Sin embargo, los parlamentarios de la oposición -que son mayoría en el Congreso- no quedaron satisfechos con la propuesta, que el martes pasado ya habían acordado, en reunión de comités, enviar una señal más drástica.

La destinación de recursos para Carabineros ha causado división en el Senado tras los cuestionamientos por los hechos ocurridos en La Araucanía, incluyendo la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

"Creemos que no es la forma correcta de mandar una señal, la señal el Gobierno ya la ha venido dando. Hay un compromiso de fondo de modernizar las instituciones policiales desde la seguridad", manifestó el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel.

Además agregó que "lo que se ha hecho, más allá de ser una señal es una señal que es inadmisible, que rompe los principios de nuestra institucionalidad, así que esperamos que esto se corrija", agregó.



El senador DC Jorge Pizarro manifestó que, "para ser claros, la situación institucional en Carabineros no resiste más. Todos estamos conscientes de que si no damos señales claras de que esta situación no se puede seguir produciendo, lo que estamos haciendo es un daño general al funcionamiento de nuestra democracia".

"Vamos a votar la rebaja de los gastos reservados de los 500 millones a 1 peso, y de los 90 mil dólares, a un dólar", anunció luego del parlamentario.

En ese sentido, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), explicó que "la señal política que le da al país el Senado es que lo que ha ocurrido con Carabineros, en distintas instancias, pero particularmente con este llamado Comando Jungla, que esto no puede seguir de alguna manera que esto no puede seguir de la manera que ha ocurrido".

"Por lo tanto hay que reducir los gastos reservados y hay que entrar a tener mucha más transparencia", manifestó.

Senador UDI: Esta es plata que se necesita

Sobre la postura de la oposición, el senador UDI Juan Antonio Coloma, declaró que "si queremos dar señales, cambiemos las leyes, mejoremos lo que tiene que ver con el sistema de seguridad".

"Yo comparto con el senador Pizarro que en el tema de inteligencia veamos cómo desagregamos las partidas para efectos de ver qué es lo modificable y lo no modificable", pero no hacer "tabla rasa", dijo.

"Una cosa es que uno pueda investigar y sancionar conductas delictuales o equivocadas de la institución y otra muy distinta es que el castigo sea a todoos lo chilenos. Estas son platas que se necesitan, por ejemplo el narcotráfico", manifestó.

Más temprano, el general director de Carabineros, Hermes Soto, manifestó que el presupuesto de la institución es nacional, no específico de La Araucanía, y también desestimó el impacto de un eventual recorte de los 4.000 mil millones de pesos.

El mínimo legal de 343 millones de pesos deberá ser repuesto por el Gobierno mediante un decreto.

La indicación pasa ahora a tercer trámite en la Cámara de Diputados.